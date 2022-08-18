Также их привлечение в ряды российской армии означает больше работы для Вооруженных Сил Украины. Такое мнение 24 каналу высказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

К теме Желающих воевать почти нет, – Гудков рассказал о российских методах мобилизации.

Участие заключенных в войне против Украины

По его словам, мы не можем точно сказать, что ситуация не изменится, если они соберут несколько батальонно-тактических групп, сформированных из заключенных. Это в любом случае новые "переменные" в российско-украинской войне.

Однако с точки зрения подготовки, мотивации и многих других аспектов это не будет нести угрозы,

– объяснил советник министра внутренних дел.

россияне могут потерять наступательный потенциал

Смирнов отметил, что, например, на Юге Украины очень много военной техники, которую они просто не смогут отогнать в случае наступления украинской армии. Потому что мосты повреждены, а во время наступления ВСУ будут бить по их понтонным переправам.

Они потеряют очень сильно свой наступательный потенциал, с точки зрения того, что они будут терять не только личный состав, но и технику,

– сказал советник главы МВД.

Основная стратегия россиян в войне – взять количеством, поэтому они будут использовать узников, как "пушечное мясо". Так же, как используют принудительно мобилизованных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – будут бросать на минные поля или для того, чтобы определить позиции украинской армии.

"Они держатся только за технику, потому что считают, что количество "запасных" людей у них чрезвычайно большое, а вот с вооружением будет туго", – добавил Смирнов.

Смирнов рассказал об участии заключенных в войне против Украины: смотрите видео

Свежие потери оккупантов в войне против Украины