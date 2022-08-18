Також їхнє залучення у лави російського війська означає більше роботи для Збройних Сил України. Таку думку 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
До теми Охочих воювати майже немає, – Гудков розповів про російські методи мобілізації
Участь в'язнів у війні проти України
За його словами, ми не можемо точно сказати, що ситуація не зміниться, якщо вони зберуть декілька батальйонно-тактичних груп, сформованих зі в'язнів. Це у будь-якому випадку нові "змінні" в російсько-українській війні.
Однак з точки зору підготовки, мотивації та багатьох інших аспектів це не буде нести загрози,
– пояснив радник міністра внутрішніх справ.
росіяни можуть втратити наступальний потенціал
Смірнов зауважив, що, наприклад, на Півдні України дуже багато військової техніки, яку вони просто не зможуть відігнати у разі наступу української армії. Бо мости пошкоджені, а під час наступу ЗСУ будуть бити по їхнім понтонним переправам.
Вони втратять дуже сильно свій наступальний потенціал, з точки зору того, що вони будуть втрачати не тільки особовий склад, а і техніку,
– зауважив радник голови МВС.
Основна стратегія росіян у війні – це взяти кількістю, тому вони будуть використовувати в'язнів, як "гарматне м'ясо". Так само як використовують примусово мобілізованих з окупованих територій Донецької та Луганської областей – кидатимуть на мінні поля або для того, щоб визначити позиції української армії.
"Вони тримаються тільки за техніку, тому що вважають, що лава "запасних" людей у них надзвичайно велика, а от з озброєнням буде туго", – додав Смірнов.
Смірнов розповів про участь в'язнів у війні проти України: дивіться відео
Свіжі втрати окупантів у війні проти України
- За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 18 серпня російська армія втратила близько 44 300 осіб. Тільки за останню добу було ліквідовано 200 військових країни-агресорки.
- Серйозних втрат росія зазнала й у техніці. Так, в окупантів поменшало: танків (1 889 одиниць), бойових броньованих машин (4 179), артилерійських систем (1 010), реактивних систем залпового вогню (265), автомобільної техніки та автоцистерн (3 061).
- Також Збройні Сили України позбавили загарбників деякої авіації, зокрема літаків (234 одиниці), гелікоптерів (197) та БпЛА оперативно-тактичного рівня (793).