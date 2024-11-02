В Сумской области отца признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении дочерей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Смотрите также В Одессе отец бил дочь за то, что она кричала и плохо ела: младенец в реанимации

Одна из девушек имеет легкую умственную отсталость

Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы. правоохранители установили, что он с весны 2022 года систематически насиловал свою дочь 2009 года рождения. Она была беспомощной из-за возраста и легкой умственной отсталости.

В то же время один из братьев несколько раз видел, как отец заставляет его сестру делать то, что она не хочет. По словам мальчика, сестра кричала и сопротивлялась, однако отец на это не обращал внимания,

– говорится в сообщении.

Зимой 2023 года мужчина также совершил сексуальное насилие в отношении другой своей дочери 2012 года рождения. Именно старшая девочка рассказала взрослым о действиях своего отца.