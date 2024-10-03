Начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко обратился к гражданам с важной просьбой.

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Проблемы со связью на Сумщине

Сейчас наблюдается проблема со связью. Экономим мобильный трафик. Не перегружаем башни связи!

– коротко написали в Сумской ГВА.

До того сообщалось, что в Сумах и Сумском районе экстренное отключение электроэнергии. Алексей Дрозденко призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам.

"Помним о причине такой ситуации – это террористические акты российской армии", – подчеркнул он.

Кроме этого, продолжается дневная атака "Шахедами", дроны-камикадзе кружат в том числе на Сумщине. Также существует угроза баллистики.

Последствия ночной атаки по Украине

Из-за последствий обстрелов Укрэнерго вводило аварийные отключения, чтобы не допустить перегрузки оборудования и снижения напряжения в сетях облэнерго. Мероприятия касались части Харьковской и Полтавской областей, сейчас их отменили.

Враг бил по Киевской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской областям. Все детали об атаке мы собрали здесь.