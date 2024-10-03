Россия 3 октября атаковала Сумы. После российского удара там и в районе исчезла электроэнергия.

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Энергетики работают

В Сумской ОВА рассказали, что там временное аварийное отключение света. Говорится о Сумском районе и в городе Сумы. Там подчеркнули, что энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации.

Помним о причине такой ситуации – это террористические акты российской армии,

– подчеркнул председатель Сумской МВА.

Он также призвал сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

Россия постоянно атакует прифронтовые территории. В частности, она активизировала обстрелы Сумщины управляемыми авиационными бомбами. Кроме этого, ночью 2 октября Россия попала в дом в Харькове.