Росія 3 жовтня атакувала Суми. Після російського удару там та у районі зникла електроенергія.

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Енергетики працюють

У Сумській ОВА розповіли, що там тимчасове аварійне вимкнення світла. Мовиться про Сумський район та в місто Суми. Там підкреслили, що енергетики роблять усе для ліквідації аварійної ситуації.

Пам’ятаємо про причину такої ситуації – це терористичні акти російської армії,

– наголосив голова Сумської МВА.

Він також закликав зберігати спокій та довіряти перевіреним джерелам інформації.

Росія постійно атакує прифронтові території. Зокрема, вона активізувала обстріли Сумщини керованими авіаційними бомбами. Крім цього, вночі 2 жовтня Росія поцілила у будинок у Харкові.