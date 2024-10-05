Там утром 5 октября прогремели взрывы. Об этом сообщили в местном телеграм-канале.
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Взрыв на Сумщине
С самого утра в Сумской области начали раздаваться сирены воздушной тревоги. Так, тревогу объявили в регионе в 6:04.
Через минуту в Воздушных силах предупредили об опасности.
Сумская область – ракетная опасность,
– говорилось в сообщении.
Через несколько минут в регионе прогремел взрыв, о чем сообщили в местном телеграм-канале.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.