Там зранку 5 жовтня прогриміли вибухи. Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі.
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Вибух на Сумщині
З самого ранку в Сумській області почали лунати сирени повітряної тривоги. Так, тривогу оголосили в регіоні о 6:04.
Через хвилину в Повітряних силах попередили про небезпеку.
Сумська область – ракетна небезпека,
– ішлося в повідомленні.
Через кілька хвилин в регіоні пролунав вибух, про що повідомили в місцевому телеграм-каналі.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.