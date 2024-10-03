Про це заявили у Сумській міській раді, передає 24 Канал.

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Проблеми з водою у Сумах

Як повідомила міська влада, воду в Сумах подаватимуть з 18:00 до 22:00 з пониженим тиском. Але підкачувальні насоси ЦТП будуть знеструмлені, отже вода до верхніх поверхів не доходитиме.

Сумчани, виявіть людяність та добросусідство, допоможіть жителям верхніх поверхів поповнити запаси води. Ми – згуртована громада, яка з честю проходить найважчі випробування,

– наголосили в міській раді.

Нагадаємо, що зранку у Сумській МВА, повідомили про те, що в області з'явилася проблема зі зв'язком.

До того повідомлялося, що в Сумах і Сумському районі екстрене вимкнення електроенергії. Олексій Дрозденко закликав зберігати спокій і довіряти офіційним джерелам.

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