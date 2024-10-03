Об этом заявили в Сумском городском совете, передает 24 Канал.

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Проблемы с водой в Сумах

Как сообщила городская власть, воду в Сумах будут подавать с 18:00 до 22:00 с пониженным давлением. Но подкачивающие насосы ЦТП будут обесточены, следовательно вода до верхних этажей не будет доходить.

Сумчане, проявите человечность и добрососедство, помогите жителям верхних этажей пополнить запасы воды. Мы – сплоченная община, которая с честью проходит тяжелые испытания,

– отметили в городском совете.

Напомним, что утром в Сумской МВА, сообщили о том, что в области появилась проблема со связью.

До того сообщалось, что в Сумах и Сумском районе экстренное отключение электроэнергии. Алексей Дрозденко призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам.

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