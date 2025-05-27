Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговые сообщества.

Обратите внимание В Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога: враг запустил баллистику

Что известно о взрывах в Сумской области сегодня

Тревогу в Сумской области объявили в 20:05. Украинские военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Ракета мимо Сумщины! Курсом на Конотоп!

– написали Воздушные силы в 20:06.

Уже в 20:21 мониторинговые каналы написали, что взрывы прогремели в пределах Конотопского района. Также отмечали, что враг применил 2 баллистические ракеты "Искандер-М".

По состоянию на 20:35 воздушная тревога в Сумской области продолжается. Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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