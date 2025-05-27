Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторингові спільноти.

Зверніть увагу У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: ворог запустив балістику

Що відомо про вибухи на Сумщині сьогодні

Тривогу в Сумській області оголосили о 20:05. Українські військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Ракета повз Сумщину! Курсом на Конотоп!

– написали Повітряні сили о 20:06.

Вже о 20:21 моніторингові канали написали, що вибухи пролунали в межах Конотопського району. Також зазначали, що ворог застосував 2 балістичні ракети "Іскандер-М".

Станом на 20:35 повітряна тривога в Сумській області триває. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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