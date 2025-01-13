Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на пост ОВА. Враг непрерывно бьет по Сумщине. Достаточно часто появляются сообщения о том, что в область заходят очередные "Шахеды" или что на города и села летят УАБы. 12 января россияне попали дроном в рейсовый автобус.

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Что известно об ударе по Сумской области 13 января

В ОВА написали, что, к счастью, люди не пострадали. Но российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры Путивльской общины.

Из-за этого без света остались 185 населенных пунктов в двух районах – Конотопском и Сумском.

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения перешли на резервное питание,

– сообщили в ОВА.

Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.