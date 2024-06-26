В эфире телемарафона "Единые новости" стол сдвинулся с кадра. Это произошло в студии 1+1.

Смотрите также Планы в 10 тысяч в год – россияне построили новые цеха для производства "Шахедов"․ Расследование

Стол "сбежал"

Стол, за которым сидят ведущие, в какой-то момент начинает двигаться. Он медленно "выходит" из кадра. В то же время ведущие пытаются продолжать говорить и выполнять свою работу.

Стол медленно устраняется из кадра. Ведущие, свою очередь, встают и пытаются исправить ситуацию. Сначала они комично пытаются двигаться вместе со столом.

В эфире телемарафона "убежал" стол: смотрите видео

Не только украинские журналисты попадают в курьезы. С репортером канала CNBC произошел довольно интересный случай. Во время репортажа возле Белого дома ей на голову сел голубь. Этот момент попал на видео. Известно, что репортер как раз собиралась выйти в прямой эфир.