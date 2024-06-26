У етері телемарафону "Єдині новини" стіл посунувся з кадру. Це відбулось в студії 1+1.

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Стіл "втік"

Стіл, за яким сидять ведучі, у якийсь момент починає рухатись. Він повільно "виходить" з кадру. Водночас ведучі намагаються продовжувати говорити та виконувати свою роботу.

Стіл повільно усувається з кадру. Ведучі, своєю чергою, встають та намагаються виправити ситуацію. Спочатку вони комічно намагаються рухатись разом зі столом.

У етері телемарафону "втік" стіл: дивіться відео

Не тільки українські журналісти потрапляють у курйози. З репортеркою каналу CNBC стався доволі цікавий випадок. Під час репортажу поблизу Білого дому їй на голову сів голуб. Цей момент потрапив на відео. Відомо, що репортерка якраз збиралася вийти у прямий ефір.