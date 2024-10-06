Со вчерашнего дня в Тернопольской области продолжались поиски двух пожилых женщин. Они пошли в лес за грибами и не вернулись.

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Одну из погибших нашли уже без признаков жизни

Так, 5 октября забили тревогу в селе Бертники Монастырисской ТГ Чертковского района. 70-летняя жительница села утром вышла из дома в лес за грибами и не вернулась. К ее поискам привлекли спасателей, полицию и местное население.

В тот же день в селе Иване-Пусте Иване-Пустенской общины Чертковского района исчезла 81-летняя женщина, которая также отправилась в лес.

Сегодня, вечером 6 октября, стало известно, что одну из пропавших, 70-летнюю жительницу Бертников, обнаружили уже без признаков жизни. Пенсионерку нашли сегодня ориентировочно в 13:20 в лесу недалеко от населенного пункта.

Еще одну пропавшую, 81-летнюю жительницу села Иване-Пусте, обнаружили около 16:00 в лесополосе возле ее села. Женщину передали работникам экстренной медицинской помощи.

К слову, на Полтавщине во время пожара в частном доме погибла целая семья.