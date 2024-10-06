Від учора на Тернопільщині тривали пошуки двох літніх жінок. Вони пішли в ліс по гриби і не повернулися.

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Одну із загиблих знайшли вже без ознак життя

Так, 5 жовтня забили на сполох у селі Бертники Монастириської ТГ Чортківського району. 70-річна мешканка села вранці вийшла з дому в ліс по гриби і не повернулася. До її пошуків залучили рятувальників, поліцію та місцеве населення.

Того ж дня в селі Іване-Пусте Іване-Пустенської громади Чортківського району зникла 81-річна жінка, яка також вирушила до лісу.

Сьогодні, увечері 6 жовтня, стало відомо, що одну зі зниклих, 70-річну мешканку Бертників, виявили вже без ознак життя. Пенсіонерку знайшли сьогодні орієнтовно о 13:20 в лісі неподалік населеного пункту.

Ще одну зниклу, 81-річну жительку села Іване-Пусте, виявили близько 16:00 в лісосмузі біля її села. Жінку передали працівникам екстреної медичної допомоги.

До слова, на Полтавщині під час пожежі у приватному будинку загинула ціла родина.