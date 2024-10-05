Повідомлення про охоплений вогнем будинок у селі Слобідка рятувальники отримали близько 02:00 та негайно вирушили на місце події.

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Загинула уся родина

Після повної ліквідації пожежі співробітники ДСНС виявили четверо осіб без ознак життя. Як з’ясували поліцейські, під час пожежі загинула родина: чоловік, 1987 року народження, жінка, 1993 року народження, їхні малолітні син та донька 2020 року народження.

Для встановлення причин смерті тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей.

До слова, подібний випадок стався на Київщині. Там у приватному будинку сталося займання. Рятувальники та поліція намагались врятувати людей, але через сильний вогонь і температуру горіння це було неможливо. Після локалізації пожежі стало відомо, що загинули 52-річний чоловік, 46-річна жінка та їхній 9-річний син.