Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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В Луганській області згоріло селище Устинівка

Лисогор написав у своєму телеграм-каналі, що через бездіяльність окупаційної влади і пожежників так званої "ЛНР" вогнем знищено ще одне селище – Устинівка Довжанської громади.

Він вказав, що за понад 10 років окупації жителі села не бачили жодної одиниці спеціальної техніки, яка б виконувала превентивні заходи. Вони також спостерігали приїзду рятувальників, коли палали хати.

Про спалені села загарбники не згадують у власних ЗМІ – не пишуть про згорілу Христофорівну, не повідомляють про наслідки пожеж у Щедрищевому, інших населених пунктах, які вони вирішили не рятувати від стихії,

– ідеться в повідомленні Лисогора.