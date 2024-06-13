Трагический инцидент произошел вечером 11 июня в селе Сапогов, что в Борщевской общине. Медики, прибывшие на место трагедии, лишь констатировали смерть.

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Погибший мужчина имел большой военный опыт

Жители Сапогова рассказали, что погибший 44-летний мужчина вместе со своим отцом окучивал картофель на огороде во время грозы. В результате попадания молнии Виктор и конь, который помогал в огородных работах, погибли. К счастью, отец военного остался жив.

Во втором отделе Чертковского районного ТЦК и СП отметили, что Виктор Корчак имел большой военный опыт и статус участника боевых действий. Он защищал независимость Украины в рядах ВСУ с 2015 по 2021 годы. Мужчина был участником боевых действий – прошел АТО и ООС, – и сержантом запаса. Как отметили в ТЦК, военнослужащий проходил службу по мобилизации и по контракту.

Полиция Борщева открыла дело с пометкой "несчастный случай". Тело погибшего военного отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

За последние дни молния дважды попадала в жилые дома