Трагический инцидент произошел вечером 11 июня в селе Сапогов, что в Борщевской общине. Медики, прибывшие на место трагедии, лишь констатировали смерть.
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Погибший мужчина имел большой военный опыт
Жители Сапогова рассказали, что погибший 44-летний мужчина вместе со своим отцом окучивал картофель на огороде во время грозы. В результате попадания молнии Виктор и конь, который помогал в огородных работах, погибли. К счастью, отец военного остался жив.
Во втором отделе Чертковского районного ТЦК и СП отметили, что Виктор Корчак имел большой военный опыт и статус участника боевых действий. Он защищал независимость Украины в рядах ВСУ с 2015 по 2021 годы. Мужчина был участником боевых действий – прошел АТО и ООС, – и сержантом запаса. Как отметили в ТЦК, военнослужащий проходил службу по мобилизации и по контракту.
Полиция Борщева открыла дело с пометкой "несчастный случай". Тело погибшего военного отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
За последние дни молния дважды попадала в жилые дома
- Во время грозы в субботу, 8 июня, в Тернополе две молнии ударили прямо по жилому дому. Очевидцы зафиксировали этот момент на видео. К счастью, жертв и пострадавших среди людей не было. Впрочем, у многих жителей дома сгорела бытовая техника.
- На Киевщине в ночь на 12 июня был похожий случай. Там в дом попала шаровая молния. От этого на кухне загорелся газ. Хозяйка дома самостоятельно потушила пламя и перекрыла газовый вентиль. К счастью, прошло также без жертв и пострадавших.
- Спасатели напоминают о правилах поведения во время грозы. Ни в коем случае нельзя прятаться возле одиночных деревьев, находиться на опушках и водоемах, а еще – бегать и суетиться. Чтобы избежать удара молнией также не стоит держать при себе металлические предметы и использовать электроприборы в доме.