Огонь охватил 200 квадратов: возле АЗС в Черновцах тушили масштабный пожар

15 августа на улице Сечевых Стрельцов в Черновцах произошел пожар на стоянке возле автозаправки. Там горели три цистерны и грузовой тягач.

Возле АЗС в Черновцах тушили масштабный пожар

Его заметили работники АЗС и около 15:00 вызвали спасателей, сообщив об этом на спецлинию 101. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. При этом причины пожара пока неизвестны.

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Как отметили в ГСЧС, на место происшествия прибыли спасатели 2 и 3 пожарно-спасательных частей и пожарно-спасательной части Аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Специалисты в 15:30 локализовали и в 15:49 полностью ликвидировали пожар, спасши от пламени здание АЗС.

Как спасатели ликвидировали пожар возле АЗС / Фото ГСЧС



К сожалению, в результате пожара травмы получил водитель грузовика. Ему оказали помощь на месте происшествия, но от дальнейшей госпитализации мужчина отказался.

К тушению пожара от Главного управления ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 63 человека.

Ликвидация пожара на территории АЗС в Черновцах: смотрите видео