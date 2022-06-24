Российские захватчики продолжают терроризировать инфраструктуру Николаева и наносить вред так называемым "военным объектам" – местным предприятиям.

Читайте также Похищают, бросают в подвал и пытают: россияне в Луганской области проводят мобилизационные рейды

Обстрел российских оккупантов пришелся на место вблизи заправки в Ингульском районе Николаева 23 августа. Камеры наблюдения внутри помещения зафиксировали момент прилета российского снаряда – боеприпас упал рядом с заправкой.

Видео попадания российских снарядов вблизи с заправкой:

Из-за обстрелов кафиров в Николаевской области занялись поля с урожаем

По данным оперативного командования "Юг", российские кафиры продолжают коварно обстреливать освобожденные и тыловые территории Николаевской области. Таким образом, они пытаются деморализовать местное население.

22 июня захватчики обстреливали Березнеговатскую и Воскресенскую общины. Известно об одном раненом. Кроме того, произошел пожар на поле с урожаем, где загорелась сухая трава. Огонь удалось оперативно потушить.

Кроме того, кафиры запустили ракеты вблизи Очакова. А также – снова нанесли массированный удар по промышленной и портовой инфраструктуре Николаева. Пока информацию о разрушении и количестве пострадавших уточняют.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что россияне запустили по городу семь управляемых ракет. Они попали на территорию двух предприятий, где находились горюче-смазочные материалы. Поэтому вспыхнул серьезный пожар.

Дыма было так много, что его видели из любого уголка Николаева. К тушению пожара привлекли 64 спасателя и 17 единиц специальной техники. Также туда прибыли аварийные бригады из "Николаевводоканала", "Николаевоблэнерго" и "Николаевгаза".

Впоследствии спасатели сообщили, что после попадания ракет в двух районах загорелась сухая трава. Пожар был на общей площади 260 квадратных метров.

Кроме двух предприятий были повреждены 5 многоэтажных жилых домов и школа. Известно и о незначительных разрушениях в 8 частных зданиях: там разбиты окна, двери, кровля, забор и т.д.

По данным местного издания Novosti-N.org, одна из ракет взорвалась прямо на дороге. Там образовалась воронка глубиной в 5 метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старший офицер Сил ТрО показал, как обороняется Николаев