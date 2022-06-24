Російські загарбники продовжують тероризувати інфраструктуру Миколаєва та наносити шкоду так званим "військовим об'єктам" – місцевим підприємствам.
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Обстріл російських окупантів припав на місце поблизу заправки в Інгульському районі Миколаєва 23 серпня. Камери спостереження усередині приміщення зафіксували момент прильоту російського снаряда – боєприпас впав поруч із заправкою.
Відео влучання російських снарядів поблизу із заправкою:
Через обстріли окупантів на Миколаївщині зайнялися поля із врожаєм
- За даними оперативного командування "Південь", російські окупанти продовжують підступно обстрілювати звільнені та тилові території Миколаївської області. У такий спосіб вони намагаються деморалізувати місцеве населення.
- 22 червня, загарбники обстрілювали Березнегуватську та Воскресенську громади. Відомо про одного пораненого. Крім того, сталася пожежа на полі із врожаєм, де загорілася суха трава. Вогонь вдалося оперативно загасити.
- Окрім того, окупанти запустили ракети поблизу Очакова. А також – знову завдали масований удар по промисловій та портовій інфраструктурі Миколаєва. Наразі інформацію про руйнування та кількість постраждалих уточнюють.
- Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що росіяни запустили по місту сім керованих ракет. Вони влучили на територію двох підприємств, де перебували паливно-мастильні матеріали. Через це спалахнула серйозна пожежа.
- Диму було настільки багато, що його бачили з будь-якого куточка Миколаєва. До гасіння пожежі залучили 64 рятувальників та 17 одиниць спеціальної техніки. Також туди прибули аварійні бригади із "Миколаївводоканалу", "Миколаївобленерго" та "Миколаївгазу".
- Згодом рятувальники повідомили, що після влучання ракет у двох районах загорілася суха трава. Пожежа була на загальній площі у 260 квадратних метрів.
- Окрім двох підприємств, були пошкоджені 5 багатоповерхових житлових будинків та школа. Відомо й про незначні руйнування у 8 приватних будівлях: там побиті вікна, двері, покрівля, паркан тощо.
- За даними місцевого видання Novosti-N.org, одна з ракет вибухнула прямо на дорозі. Там утворилася вирва завглибшки у 5 метрів.
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