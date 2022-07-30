Мельничук был родом из Коломыи. Он погиб 25 июля. Печальное известие сообщил мэр города Богдан Станиславский.

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Погибший герой был известным путешественником

Станиславский рассказал, что до полномасштабного вторжения Анатолий был известным путешественником. Он вел свой блог о путешествиях. Любил путешествия, горы, природу и позитивных людей. Однако после 24 февраля стал добровольцем, взял в руки оружие и отправился защищать Украину.

По словам мэра, погибший был доблестным сыном Украины, который до последнего стоял на защите свободы и правды.

Его гибель – это невосполнимая потеря для всех. Никогда не простим россии смерти лучших сыновей и дочерей Украины,

– подчеркнул Станиславский.

У воина остались жена и трое детей. Коломыя встречала погибшего бойца 29 июля. О времени и месте похорон Анатолия будет известно позже.



Погибший Анатолий Мельничук / Фото со страницы Богдана Станиславского

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