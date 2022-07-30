Мельничук був родом з Коломиї. Він загинув 25 липня. Сумну звістку повідомив мер міста Богдан Станіславський.

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Загиблий герой був відомим мандрівником

Станіславський розповів, що до повномасштабного вторгнення Анатолій був відомим мандрівником. Він вів свій блог про подорожі. Любив мандри, гори, довкілля і позитивних людей. Однак після 24 лютого став добровольцем, взяв у руки зброю та пішов захищати Україну.

За словами мера, загиблий був гідним сином України, який до останнього стояв на захисті свободи та правди.

Його загибель – це непоправна втрата для всіх. Ніколи не пробачимо росії смерті кращих синів та доньок України,

– наголосив Станіславський.

У воїна залишилися дружина та троє дітей. Коломия зустрічала загиблого бійця 29 липня. Про час та місце похорону Анатолія буде відомо згодом.



Загиблий Анатолій Мельничук / Фото зі сторінки Богдана Станіславського

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