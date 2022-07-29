Глеб Бабич был воином, музыкантом и поэтом. Он возглавлял ОО "Республика. Братья по Оружию".

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На войне погиб Глеб Бабич

Политолог Андрей Смолий написал, что знал Глеба Бабича и иногда с ним виделся.

"Многие из вас знали Глеба, видели на эфирах, подписанные на его страницы, знаете лично... Откровенно, одно из самых печальных известий... Будьте прокляты оккупанты и террористы... Вечная слава! Пусть земля будет пухом", - заметил Смолий.

Пятый украинский президент Порошенко рассказал, что Глеб Бабич был воином и поэтом. Защитник любил Украину больше всего. Через 6 лет на фронте он прошел 5 боевых ротаций и уничтожил десятки российских оккупантов.

Казалось бы, береженого и Бог бережет. Поэтому весть о гибели Глеба разорвала вечернюю тишину, как гром — ясное небо,

– отметил пятый президент.

Глеб Бабич возглавлял ОО "Res_Publica. Братья по Оружию". По словам Порошенко, боец останется в его памяти самым лучшим собратом.

"С тех пор, как познакомились с ним в Катериновке в 2018-м — на позициях 10-й горно-штурмовой бригады. Трудно. Очень трудно терять близких людей... Глеб Бабич один из моих ближайших... Сложно сказать о войне емче, чем умел произнести он. Глубоко, талантливо, и до самой сути", – заметил политик.

В боях за Украину погиб поэт Глеб Бабич: видео

Заметьте Это был его сотый боевой вылет, – Зеленский прокомментировал гибель Героя Кукурбы.

Также о гибели защитника рассказал спикер InformNapalm Михаил Макарук.

"Благодарю тебя за советы, спасибо за поддержку, и низкий поклон за службу… Деда, Глеб Бабич я тебя буду помнить вечно", – написал Макарук.

Также о гибели бойца написал волонтер Юрий Бирюков. Он отметил, что обожал талант, ум, изобретательность, ворчание, трудолюбие и лень защитника.

"Обожаю твою настойчивость заставить меня слушать твои песни, которые я не воспринимаю, но слушаю и признаю талант... Обожаю твою нудность, с помощью которой ты заставлял меня "хоботить" твоей бригаде всякое. Правильно, ведь твой позывной "Лентяй" – тебе надо было шевелить меня. Ты умел», – написал волонтер.

Бирюков отметил, что также обожал проекты Бабича, которые теперь будут памятью о нем.

"Только не вздумайте писать эту гнусть: "Герои не умирают", очень прошу. Хотя... Да. Герои не умирают. Они погибают. И ты сегодня погиб", – подытожил волонтер.

Обратите внимание! Глеб Бабич родился в 1969 году в Николаеве. Он был активистом ОО "Дело общин", военным, поэтом и автором песен. Также защитник участвовал в войне на Востоке. До 2019 года он являлся прапорщиком 10-й ОГШБР ВСУ.

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