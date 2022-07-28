Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ рассказал, что отец Пимен от юности посвятил свою жизнь служению Богу. Он принял монашеский постриг в раннем возрасте.

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С началом российской агрессии, монах Пимен, не оставляя монашеских обетов, пошел добровольцем защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он выполнял боевые задания и участвовал в боях на передовой.

После освобождения с военной службы монах Пимен стал обитателем монастыря под Киевом, а затем продолжил служение в одном из монастырей на Прикарпатье.

В начале лета этого года отец Пимен принял решение снова вернуться на военную службу. Он решил стать на защиту родины, поскольку у него было хорошее военное обучение и большой боевой опыт.

Он положил душу свою, защищая родную землю, наш народ, наши святыни – монастыри и церкви, украинских детей, женщин, стариков… Верим, что отец Пимен продолжит защищать нашу родную Украину – своими молитвами у Престола Божьего,

– написал митрополит Александр.

К слову, пока продолжается война, Украина ежедневно теряет лучших сыновей и дочерей. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что количество потерь украинской армии существенно снизилось, в частности из-за поставок западного оружия. Однако до сих пор, к сожалению, ежедневно погибают 30 защитников и защитниц Украины.

А ранее во время разговора в Украинском доме в Давосе 24 мая Зеленский сообщал, что потери украинских бойцов близки к 100 человек в день.

В то же время, общие потери вражеской армии на войне против Украины составляют 40 230 оккупантов.