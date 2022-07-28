Митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ розповів, що отець Пимен від самої юності присвятив своє життя служінню Богові. Він прийняв чернечий постриг у ранньому віці.

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З початком російської агресії, монах Пимен, не лишаючи чернечих обітниць, пішов добровольцем захищати суверенітет та територіальну цілісність України. Він виконував бойові завдання та брав участь у боях на передовій.

Після звільнення з військової служби монах Пимен став насельником монастиря під Києвом, а згодом продовжив служіння в одному з монастирів на Прикарпатті.

На початку літа цього року отець Пимен ухвалив рішення знову повернутися до військової служби. Він вирішив стати на захист батьківщини, оскільки мав добрий військовий вишкіл та неабиякий бойовий досвід.

Він положив душу свою, захищаючи рідну землю, наш народ, наші святині – монастирі і церкви, українських дітей, жінок, стариків… Віримо, що отець Пімен продовжить захищати нашу рідну Україну – своїми молитвами біля Престолу Божого,

– написав митрополит Олександр.

До слова, поки триває війна, Україна щодня втрачає найкращих синів та доньок. Однак, президент Володимир Зеленський заявив, що кількість втрат української армії суттєво знизилася, зокрема через постачання західної зброї. Проте досі, на жаль, щодня гине 30 захисників та захисниць України.

А раніше під час розмови в Українському домі в Давосі 24 травня Зеленський повідомляв, що втрати українських бійців близькі до 100 людей на день.

Водночас загальні втрати ворожої армії на війні проти України становлять 40 230 окупантів.