Про це глава держави розповів в інтерв'ю. Президент зазначив, що суттєво на кількість втрат України вплинуло постачання західної зброї, яка змінила баланс сил на фронті.

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Скільки воїнів щодня втрачає Україна

Володимир Зеленський розповів, що на піку бойових дій у травні та червні наша держава щодня втрачала 100 – 200 бійців. Зараз ця цифра суттєво знизилася, однак, на жаль, захищаючи нашу країну, зараз щодня гине 30 захисників та захисниць.

Так само зараз зменшилася кількість поранених, однак вона і досі залишається високою – до 250 військових на день.

Президент запевнив, що про кількість загиблих та поранених йому повідомляють постійно.

Сумарні втрати України у повномасштабній війні поки не розголошуються. Володимир Зеленський лише зазначив, що вони суттєво нижчі, аніж у росії.

Зверніть увагу! За даними Генштабу Збройних Сил України, станом на 22 липня українські воїни ліквідували близько 39 000 окупантів.

Які цифри щодо втрат озвучували раніше

Реальні втрати України у війні зараз не озвучують, поки тривають бойові дії, оскільки це може деморалізувати суспільство. Однак тема втрат нашої країни неодноразово фігурувала у ЗМІ.

Наприклад, 15 квітня в інтерв'ю CNN Зеленський сказав, що загинули 2500 – 3000 українських військових, в понад 10 тисяч – зазнали поранень.

Під час розмови в Українському домі в Давосі 24 травня Зеленський також повідомив, що втрати українських бійців близькі до 100 людей на день.

ЗСУ ідуть в контрнаступ

Надання зброї міжнародними партнерами не лише змінила баланс сил на фронті, але й дозволила нашим воїнам завдавати потужних ударів окупантам, а на окремих ділянках фронту – іти в контрнаступ.

Наприклад у селищі Високопілля на Херсонщині за словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича в котлі опинилися понад 1 000 російських окупантів. ЗСУ, як зауважив Арестович, запропонують окупантам здатися, але якщо вони не погодяться – їхня доля буде очевидною.

Окрім того, зараз російське командування переймається через те, що ситуація з Високопіллям може повторитися і в кількох інших населених пунктах.

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