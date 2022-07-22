Також наголосив на важливості укладання таких договорів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення президента.

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Володимир Зеленський наголосив на тому, що в підписання цих угод є одразу кілька важливих речей, які допоможуть нашій державі. Передусім це доходи фермерів, усього аграрного сектору, а також нашого бюджету. Також важливим є й те, що будуть збережені робочі місця та з'явилася можливість провести посівну наступного року.

Для всіх зрозуміло, що з боку росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей,

– сказав очільник України.

Він також підкреслив, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою.

Звернення Володимира Зеленського за 22 липня: дивіться відео