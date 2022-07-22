Также отметил важность заключения таких договоров. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение президента.

Это событие Украина и россия подписали исторические соглашения по разблокированию зерна, – Гутерриш

Президент сказал, почему были нужны соглашения

Владимир Зеленский отметил, что в подписании этих соглашений есть сразу несколько важных вещей, которые помогут нашему государству. Прежде всего это доходы фермеров, всего аграрного сектора, а также нашего бюджета. Также важно и то, что будут сохранены рабочие места и появилась возможность провести посевную в следующем году.

Для всех понятно, что со стороны россии могут быть какие-то провокации, какие-то попытки дискредитировать украинские и международные усилия. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров – гарантировать соблюдение договоренностей,

– сказал глава Украины.

Он также подчеркнул, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством.

Обращение Владимира Зеленского за 22 июля: смотрите видео