Также отметил важность заключения таких договоров. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение президента.
Это событие Украина и россия подписали исторические соглашения по разблокированию зерна, – Гутерриш
Президент сказал, почему были нужны соглашения
Владимир Зеленский отметил, что в подписании этих соглашений есть сразу несколько важных вещей, которые помогут нашему государству. Прежде всего это доходы фермеров, всего аграрного сектора, а также нашего бюджета. Также важно и то, что будут сохранены рабочие места и появилась возможность провести посевную в следующем году.
Для всех понятно, что со стороны россии могут быть какие-то провокации, какие-то попытки дискредитировать украинские и международные усилия. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров – гарантировать соблюдение договоренностей,
– сказал глава Украины.
Он также подчеркнул, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством.
Обращение Владимира Зеленского за 22 июля: смотрите видео