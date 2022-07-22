Об этом глава государства рассказал в интервью. Президент отметил, что существенно на количество потерь Украины повлияли поставки западного оружия, которое изменило баланс сил на фронте.

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Сколько воинов каждый день теряет Украина

Владимир Зеленский рассказал, что на пике боевых действий в мае и июне наше государство ежедневно теряло 100 – 200 бойцов. Сейчас эта цифра существенно снизилась, однако, к сожалению, защищая нашу страну, сейчас ежедневно погибают 30 защитников и защитниц.

Так же сейчас уменьшилось количество раненых, однако оно до сих пор остается высоким – до 250 военных в день.

Президент заверил, что количество погибших и раненых ему сообщают постоянно.

Суммарные потери Украины в полномасштабной войне пока не разглашаются. Владимир Зеленский лишь отметил, что они существенно ниже, чем в россии.

Обратите внимание! По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 22 июля украинские воины ликвидировали около 39 тысяч оккупантов.

Какие цифры о потерях озвучивали раньше

Реальные потери Украины в войне сейчас не озвучиваются, пока продолжаются боевые действия, поскольку это может деморализовать общество. Однако тема потерь нашей страны не раз фигурировала в СМИ.

Например, 15 апреля в интервью CNN Зеленский сказал, что погибли 2500 – 3000 украинских военных, а более 10 тысяч – получили ранения.

Во время разговора в Украинском доме в Давосе 24 мая Зеленский также сообщил, что потери украинских бойцов близки к 100 человекам в день.

ВСУ идут в контрнаступление

Предоставление оружия международными партнерами не только изменило баланс сил на фронте, но и позволило нашим воинам наносить мощные удары оккупантам, а на отдельных участках фронта – идти в контрнаступление.

Например, в поселке Высокополье на Херсонщине по словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича в котле оказались более 1 000 российских оккупантов. ВСУ, как заметил Арестович, предложат оккупантам сдаться, но если они не согласятся – их судьба будет очевидна.

Кроме того, сейчас российское командование обеспокоено тем, что ситуация с Высокопольем может повториться и в нескольких других населенных пунктах.

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