Об этом глава государства рассказал в интервью. Президент отметил, что существенно на количество потерь Украины повлияли поставки западного оружия, которое изменило баланс сил на фронте.
Со стороны россии могут быть провокации, но мы доверяем ООН, – Зеленский о зерновых соглашениях
Сколько воинов каждый день теряет Украина
Владимир Зеленский рассказал, что на пике боевых действий в мае и июне наше государство ежедневно теряло 100 – 200 бойцов. Сейчас эта цифра существенно снизилась, однако, к сожалению, защищая нашу страну, сейчас ежедневно погибают 30 защитников и защитниц.
Так же сейчас уменьшилось количество раненых, однако оно до сих пор остается высоким – до 250 военных в день.
Президент заверил, что количество погибших и раненых ему сообщают постоянно.
Суммарные потери Украины в полномасштабной войне пока не разглашаются. Владимир Зеленский лишь отметил, что они существенно ниже, чем в россии.
Какие цифры о потерях озвучивали раньше
Реальные потери Украины в войне сейчас не озвучиваются, пока продолжаются боевые действия, поскольку это может деморализовать общество. Однако тема потерь нашей страны не раз фигурировала в СМИ.
Например, 15 апреля в интервью CNN Зеленский сказал, что погибли 2500 – 3000 украинских военных, а более 10 тысяч – получили ранения.
Во время разговора в Украинском доме в Давосе 24 мая Зеленский также сообщил, что потери украинских бойцов близки к 100 человекам в день.
ВСУ идут в контрнаступление
Предоставление оружия международными партнерами не только изменило баланс сил на фронте, но и позволило нашим воинам наносить мощные удары оккупантам, а на отдельных участках фронта – идти в контрнаступление.
Например, в поселке Высокополье на Херсонщине по словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича в котле оказались более 1 000 российских оккупантов. ВСУ, как заметил Арестович, предложат оккупантам сдаться, но если они не согласятся – их судьба будет очевидна.
Кроме того, сейчас российское командование обеспокоено тем, что ситуация с Высокопольем может повториться и в нескольких других населенных пунктах.
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