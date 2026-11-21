О трагической новости сообщила представительница Национальной Рады по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко в фейсбуке. Она подчеркнула, что погибший воин оставил после себя гораздо больше, чем просто кадры, став частью общей истории страны.

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Свидетель Майдана и боец АТО

Во время Революции достоинства Артур Назаров работал фотографом непосредственно в эпицентре событий на Майдане. Он фиксировал штурмы, противостояния и ротацию снайперов, а также получил ранение во время столкновений.

Артур был человеком, который понимал ценность документального свидетельства. Во время Революции достоинства он работал фотографом на Майдане. Фиксировал события, которые впоследствии стали частью новейшей истории Украины– написала Лариса Якубенко.

В течение 2014–2015 годов Назаров воевал на востоке Украины, не прекращая заниматься фотографией. В сотрудничестве с редакцией газеты "Панорама" он создавал мемориальный проект "Слава Героям", посвященный погибшим в зоне АТО уроженцам Сумской области.

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Впоследствии, в 2016 году, в Сумах открылась его персональная выставка под названием "Пробуждение нации".

Артур Назаров / "Суспильне Сумы"

Оборона Сумской области и награда за мужество

После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году воин сразу присоединился к обороне родного края.

Вместе с побратимами он создал в Сумах добровольческую группу "Горячие бармены", которая готовила коктейли Молотова, вела разведку и обеспечивала работу беспилотников.

Во время одного из выездов бойцы столкнулись с вражеской колонной и вступили в прямой бой. Тогда из 12 защитников погибли четверо, однако группе удалось выполнить свою задачу.

В апреле 2023 года за вклад в защиту Родины Артура Назарова наградили почетной городской наградой "Защитник Украины. Герой города Сумы".