Трагічну звістку сповістила представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко у фейсбуці. Вона підкреслила, що полеглий воїн залишив по собі значно більше, ніж кадри, ставши частиною спільної історії країни.

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Свідок Майдану та боєць АТО

Під час Революції Гідності Артур Назаров працював фотографом безпосередньо в епіцентрі подій на Майдані. Він фіксував штурми, протистояння та ротації снайперів, а також зазнав поранення під час сутичок.

Артур був людиною, яка розуміла ціну документального свідчення. Під час Революції гідності він працював фотографом на Майдані. Фіксував події, які згодом стали частиною новітньої історії України– написала Лариса Якубенко.

Упродовж 2014 – 2015 років Назаров воював на сході України, не припиняючи займатися фотографією. У співпраці з редакцією газети "Панорама" він створював меморіальний проєкт "Слава Героям", присвячений полеглим у зоні АТО уродженцям Сумщини.

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Згодом, у 2016 році, в Сумах відкрилася його персональна виставка під назвою "Пробудження нації".

Артур Назаров / Суспільне Суми

Оборона Сумщини та відзнака за мужність

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році воїн одразу долучився до оборони рідного краю.

Разом із побратимами він створив у Сумах добровольчу групу "Гарячі бармени", яка готувала коктейлі Молотова, вела розвідку та забезпечувала роботу безпілотників.

Під час одного з виїздів бійці зіткнулися з ворожою колоною та вступили у прямий бій. Тоді із 12 оборонців загинули четверо, проте групі вдалося виконати своє завдання.

У квітні 2023 року за внесок у захист Батьківщини Артура Назарова нагородили почесною міською відзнакою "Захисник України. Герой міста Суми".