Трагическую информацию сообщили в Физико-техническом лицее Ивано-Франковского областного совета. К сожалению, 5 августа на Востоке погиб полковник Олег Дегтярев, за время службы прошедший все звания.

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На войне погиб легендарный лётчик

В обороне украинского государства погиб Антон Листопад,
– говорится в сообщении.

Также там сообщили, что с первых минут полномасштабной войны России против Украины капитан Антон Листопад встал на защиту Украины.

На войне погиб Антон Листопад / Фото лицея

"За проявленное мужество, отвагу и профессионализм за несколько дней до гибели был отмечен президентом высокой государственной наградой – орденом за мужество 3-й степени", – говорится в сообщении.

Что известно об одном из лучших летчиков Антоне Листопаде

  • Антон Листопад очень хотел стать лётчиком, несмотря на непростой путь к цели.
  • В физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета летчик поступил в 2005 году, а завершил обучение в 2008. Запомнился как способный, очень настойчивый и упрямый юноша.
  • В 2019 году Антон признан лучшим лётчиком Воздушных Сил ВСУ.
  • 24 августа 2021 в 30-ю годовщину Независимости Украины был ведущим авиационной колонны парада войск, которая пролетала над Крещатиком.