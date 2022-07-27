Об ужасной потере сообщили на Родине павшего Героя Украины – в Нижневербежской территориальной общине Ивано-Франковской области. Там отметили, что Александр Кукурба являлся начальником разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины.

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У Александра Кукурбы – звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда"

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего! Это невосполнимая потеря для всей Украины! Вечного полета, Александр!

– отметили в общине.

За свою службу в ВСУ майор был удостоен ряда высоких государственных наград. "Золотую Звезду" и звание Героя Украины Александр Кукурба получил в апреле 2022 года – за личное мужество и самоотверженные действия в защите государственного суверенитета.

Орден Богдана Хмельницкого майор получил в начале июля

В начале июля лётчик получил орден Богдана Хмельницкого II степени, а до этого – еще в марте 2022 года – орден Богдана Хмельницкого III степени.

В Нижневербежской общине 27 – 29 июля объявили днями траура. О времени и месте прощания с Героем Украины обещали сообщить позже.

Редакция 24 канала выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким павшего Героя Украины Александра Кукурбы.

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Непоправимые потери Украины в войне: коротко

Недавно погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады полковник Виталий Гуляев. Военный отдал жизнь за Украину в Николаевской области.

В июле на фронте пал и воспитанник "Карпат" Павел Кириченко. Воин выполнял боевое задание.

Защитник Украины и стронгмен Василий Павельев погиб в результате вражеских обстрелов.

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