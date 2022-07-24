Под командованием полковника 28 бригада остановила продвижение врага на Юге

О том, что погиб командир 28 отдельной механизированной бригады полковник Виталий Гуляев, сообщил депутат Киевского городского совета Павел Бойченко.

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Павел Бойченко рассказал, что под командованием полковника Гуляева одесская 28 бригада остановила продвижение российских войск на Юге и, отбросив их, шаг за шагом начала зачищать Николаевскую и Херсонскую области.

По данным издания "Новинарня", Гуляев погиб в результате ракетных обстрелов.

Полковник на фронте с 2014 года. Ранее Гуляев служил в 93 бригаде "Холодный Яр" и командовал 13 отдельным мотопехотным батальоном. 28 ОМБР полковник возглавил в сентябре 2021 года.

Оккупанты обстреливают Николаев

российские военные ежедневно обстреливают Николаев и Николаевскую область. 23 июля войска агрессора обстреляли жилой район Николаева и попали в жилой дом. Под завалами оказались люди.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что 23 июля россия дважды ударила по Николаеву. Сначала перед рассветом враг ракетами С-300 обстрелял складское помещение. К вечеру 4 ракетами типа "Калибр" оккупанты разрушили учебное заведение, несколько усадеб и повредили частные здания.

Обстрелы продолжились вечером 23 июля и утром 24 числа. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что враг обстреливал Корабельный район Николаева.

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