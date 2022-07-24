Під командуванням полковника 28 бригада зупинила просування ворога на Півдні

Про те, що загинув командир 28 окремої механізованої бригади полковник Віталій Гуляєв, повідомив депутат Київської міської ради Павло Бойченко.

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Павло Бойченко розповів, що під командуванням полковника Гуляєва одеська 28 бригада зупинила просування російських військ на Півдні і, відкинувши їх, крок за кроком почала очищати Миколаївську та Херсонську області.

За даними видання "Новинарня", Гуляєв загинув внаслідок ракетного обстрілу.

Полковник на фронті з 2014 року. Раніше Гуляєв служив у 93 бригаді "Холодний Яр" та командував 13 окремим мотопіхотним батальйоном. 28 омбр полковник очолив у вересні 2021 року.

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