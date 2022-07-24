Під командуванням полковника 28 бригада зупинила просування ворога на Півдні

Про те, що загинув командир 28 окремої механізованої бригади полковник Віталій Гуляєв, повідомив депутат Київської міської ради Павло Бойченко.

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Павло Бойченко розповів, що під командуванням полковника Гуляєва одеська 28 бригада зупинила просування російських військ на Півдні і, відкинувши їх, крок за кроком почала очищати Миколаївську та Херсонську області.

За даними видання "Новинарня", Гуляєв загинув внаслідок ракетного обстрілу.

Полковник на фронті з 2014 року. Раніше Гуляєв служив у 93 бригаді "Холодний Яр" та командував 13 окремим мотопіхотним батальйоном. 28 омбр полковник очолив у вересні 2021 року.

Окупанти обстрілюють Миколаїв

російські військові щодня потужно обстрілюють Миколаїв та Миколаївську область. 23 липня війська агресора обстріляли житловий район Миколаєва та влучили у житловий будинок. Під завалами опинилися люди.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що 23 липня росія двічі вдарила по Миколаєву. Спершу перед світанком ворог ракетами С-300 обстріляв складське приміщення. Під вечір 4 ракетами типу "Калібр" окупанти зруйнували заклад освіти, декілька садиб і пошкодили приватні будівлі.

Обстріли продовжилися ввечері 23 липня та зранку 24 числа. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що ворог обстрілював Корабельний район Миколаєва.

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