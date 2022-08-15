Трагічну інформацію повідомили в Фізико-технічному ліцеї Івано-Франківської обласної ради. На жаль, 5 серпня на Сході загинув полковник Олег Дегтярьов, який за час служби пройшов всі звання.

Важливо Льотчик-герой Олександр Кукурба загинув, захищаючи небо України

На війні загинув легендарний льотчик

В обороні української держави загинув Антон Листопад,

– мовиться в повідомленні.

Також там повідомили, що з перших хвилин повномасштабної війни росії проти України капітан Антон Листопад став на захист України.

На війні загинув Антон Листопад / Фото ліцею

"За проявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі був відзначений президентом високою державною нагородою – орденом за мужність 3-го ступеня", – мовиться в повідомленні.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним, знайомим та друзям загиблого льотчика, який віддав життя за Україну.

Що відомо про одного з найкращих льотчиків Антона Листопада