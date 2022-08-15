Трагічну інформацію повідомили в Фізико-технічному ліцеї Івано-Франківської обласної ради. На жаль, 5 серпня на Сході загинув полковник Олег Дегтярьов, який за час служби пройшов всі звання.
Важливо Льотчик-герой Олександр Кукурба загинув, захищаючи небо України
На війні загинув легендарний льотчик
В обороні української держави загинув Антон Листопад,
– мовиться в повідомленні.
Також там повідомили, що з перших хвилин повномасштабної війни росії проти України капітан Антон Листопад став на захист України.
На війні загинув Антон Листопад / Фото ліцею
"За проявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі був відзначений президентом високою державною нагородою – орденом за мужність 3-го ступеня", – мовиться в повідомленні.
Що відомо про одного з найкращих льотчиків Антона Листопада
- Антон Листопад дуже хотів стати льотчиком, попри непростий шлях до мети.
- У фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради льотчик вступив в 2005 році, а завершив навчання у 2008. Запам'ятався як здібний, дуже наполегливий і впертий юнак.
- У 2019 році Антон визнаний кращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ.
- 24 серпня 2021 року у 30-ту річницю Незалежності України був ведучим авіаційної колони параду військ, яка пролітала над Хрещатиком.