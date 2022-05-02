Трагическое известие сын бойца сообщил в ночь на 1 мая. Мужчина героически защищал нашу свободу и будущее Украины.

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На войне погиб отец Назара Мальца

Сегодня (говорится о 30 апреля – 24 канал), после крайне тяжелого ранения умер мой отец. Героически защищая нашу свободу и будущее Украины,

– написал Назар Малец.

Сын также вспомнил, что отец:

научил его давать отпор всем проблемам;

искренне любить близких людей.

"Горжусь тобой, Папа! Ты навсегда в моем сердце! Слава Украине – Героям Слава!" – сказал львовянин.



Отец Назара получил тяжелое ранение / Фото Назара Мальца



Мужчина защищал Украину от российских оккупантов / Фото Назара Мальца



У мужчины осталась семья, а также маленькие внучки / Фото Назара Мальца

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшего Героя Украины, отдавшего свою жизнь за нашу землю, свободу и независимость.

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