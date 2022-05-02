Трагічну звістку син бійця повідомив вночі проти 1 травня. Чоловік героїчно захищав нашу свободу та майбутнє України.

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На війні загинув батько Назара Мальця

Сьогодні (мовиться про 30 квітня – 24 канал), після вкрай тяжкого поранення, помер мій батько. Героїчно захищаючи нашу свободу та майбутнє України,

– написав Назар Малець.

Син також пригадав, що батько:

навчив його давати відсіч усім проблемам;

щиро любити близьких людей.

"Пишаюся тобою, Тату! Ти назавжди у моєму серці! Слава Україні – Героям Слава!" – сказав львів'янин.



Батько Назара отримав важке поранення / Фото Назара Мальця



Чоловік захищав Україну від російських окупантів / Фото Назара Мальця



У чоловіка залишилась родина, а також маленькі внучки / Фото Назара Мальця

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя України, який віддав своє життя за нашу землю, свободу та незалежність.

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