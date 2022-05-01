Кузнєцов народився у 1990 році. У Каховській міській раді наголосили, що він був справжнім патріотом та воїном.

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Що відомо про загиблого Героя

Кузнєцов родом з села Путилівка, що в Криму, пише "Кримський дім". Після розлучення батьків, 2-річний Андрій разом з матір'ю виїхав у Херсонську область. Там майбутній військовий закінчив школу. Однак воїн казав, що його завжди тягнуло додому – в Крим.

Тому Андрій вирішив вступити у Бахчисарайський будівельний технікум. Згодом одружився й дружина народила йому сина. Після окупації Криму Кузнєцов з сім'єю переїхав у Каховку та влаштувався на роботу газівником.

7 серпня 2014 року Андрієві надійшла повістка з військкомату, яку він вже з нетерпінням чекав. Військового відправили обороняти Донецький аеропорт. Там він пробув півтора місяця, а далі – в Маріуполь. Боєць розповідав журналістам, що після війни його світогляд дуже змінився. Тому вдома він пробув лише пів року і вирішив підписати контракт зі Збройними Силами України.

Крим для мене – святе. Мій дім. Коли згадую Крим, то відразу картинка нашого села біля Ай-Петрі, канатна дорога, долина, студентські роки. Життя так швидко минає,

– говорив воїн про півострів.

Андрій мріяв повернутися до Криму після деокупації.



Андрій Кузнєцов загинув на війні / Фото Кріс Кулаковської

Реакція соцмереж на загибель воїна

У коментарях до допису міськради українці висловили свої співчуття з приводу загибелі військового:

"Царство небесне, Герою! Завдяки вам ми живемо, про це будемо пам'ятати завжди! Співчуття рідним";

"Вічна пам'ять! Спочивай з миром! Герої не вмирають";

"Дякуємо, що захищав нас! Герої не вмирають! Вічна пам'ять";

"Царство небесне, нехай Господь приймає. Дякуємо, Герою, за твою тяжку працю та подвиг! Вічна пам'ять! Щирі співчуття родині загиблого".

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Кузнєцова.

До теми дивіться відео про напрямки, на яких намагається просунутися ворог: