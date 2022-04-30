Прессекретарка Білого дому Джен Псакі висловила співчуття родині Канселя та заявила, що уряд США офіційно не підтверджує його смерть, щоб застерігти американців від поїздок до України.

До теми 219 дітей загинули через війну в Україні: за останню добу росіяни поранили ще двох

Байден особисто висловив співчуття та занепокоєння через загибель у бою з ЗСУ американця Віллі Кансела. "Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину", – сказав він журналістам у Білому домі.

Що відомо Віллі Джозефа Канселя

Його вбили 25 квітня під час бою. 22-річний американець працював у приватній військовій компанії. Відомо, що йому платили, поки він воював в Україні.



Віллі Джозеф Кансел на війні в Україні / Фото CNN

Кансел – колишній морський піхотинець США. Коли в Україні почалася війна, компанія шукала добровольців для боротьби в Україні, і Віллі погодився піти.

Через цю трагедію Білий дім застерігає американців не їздити в Україну. "Ми знаємо, що американці шукають способи допомогти, але ми заохочуємо людей шукати інші способи зробити це… замість того, щоб їхати воювати", – сказала Псакі.

Цікаво! У війні проти Росії беруть участь добровольці з усього світу. Ще у березні стало відомо, що в Україну прибули військові із понад 50 країн світу. Вони допомагають українцям у боротьбі з російськими загарбниками.

До слова, на тижні стало відомо про загибель британського ветерана Скотта Сіблі, інший громадянин Великої Британії, ім'я якого невідоме, він зник безвісти.

Ви могли пропустити таке відео – як "друга армія світу" тікає від ЗСУ