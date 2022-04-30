Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила соболезнования семье Канселя и заявила, что правительство США официально не подтверждает его смерть, чтобы предостеречь американцев от поездок в Украину.

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Байден лично выразил соболезнования и беспокойство из-за гибели в бою с ВСУ американца Вилли Кансела. "Это очень грустно. Он оставил маленького ребенка", – сказал он журналистам в Белом доме.

Что известно Вилли Джозефе Канселе

Он был убит 25 апреля во время боя. 22-летний американец работал в частной военной компании. Известно, что ему платили, пока он воевал в Украине.



Вилли Джозеф Кансел на войне в Украине / Фото CNN

Кансел – бывший морской пехотинец США. Когда в Украине началась война, компания искала добровольцев для борьбы в Украине, и Вилли согласился пойти.

Из-за этой трагедии Белый дом предостерегает американцев не ездить в Украину. "Мы знаем, что американцы ищут способы помочь, но мы поощряем людей искать другие способы сделать это… вместо того, чтобы ехать воевать", – сказала Псаки.

Интересно! В войне против России участвуют добровольцы со всего мира. Еще в марте стало известно, что в Украину прибыли военные из более чем 50 стран мира. Они помогают украинцам в борьбе с российскими захватчиками.

К слову, на неделе стало известно о гибели британского ветерана Скотта Сибли, другого гражданина Великобритании, имя которого неизвестно, он пропал без вести.

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