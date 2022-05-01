Байден згадав про загибель журналістки та продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич, передає 24 канал. Крім цього, перед заявою він згадав про вбивство американського журналіста Брента Рено, якому окупанти поцілили в шию, та про ракетну атаку на київську телевежу.
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"Одну журналістку з Радіо Свобода вбили всього кілька днів тому. Так багато з вас розповідають історії, роблять фотографії та відео того, що відбувається в Україні, чисту правду – показують руйнування і воєнні злочини", – виголосив президент.
Він додав, що у війні Росії проти України світ знає про хоробрість українців завдяки сміливості американських репортерів та їхніх колег по всьому світу.
Зверніть увагу – окупанти вбили у Києві журналістку Віру Гирич: дивіться відео
Що відомо про загибель Віри Гирич
- Російські вбивці обстріляли один з житлових масивів Києва 28 квітня. Вони запустили 5 ракет. Тіло жінки знайшли під руїнами наступного дня.
- У Росії підло набрехали про обстріл і заявили, що ліквідували "черговий стратегічний об'єкт", а не звичайний житловий будинок. Зазначили, що влучили у підприємство ракетно-космічної промисловості "Артем".
- Віра Гирич народилася 1967 року. Вона працювала у київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року.
- У загиблої залишилась сім'я – батьки та дорослий син. Віра стала 23 серед працівників медіа, кого окупанти вбили з 24 лютого.
- Брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк розповів, що Гирич допомагала колегам з Афганістану та Білорусі рятуватись від репресій та знаходити безпечні для життя місця.