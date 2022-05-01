Байден згадав про загибель журналістки та продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич, передає 24 канал. Крім цього, перед заявою він згадав про вбивство американського журналіста Брента Рено, якому окупанти поцілили в шию, та про ракетну атаку на київську телевежу.

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"Одну журналістку з Радіо Свобода вбили всього кілька днів тому. Так багато з вас розповідають історії, роблять фотографії та відео того, що відбувається в Україні, чисту правду – показують руйнування і воєнні злочини", – виголосив президент.

Він додав, що у війні Росії проти України світ знає про хоробрість українців завдяки сміливості американських репортерів та їхніх колег по всьому світу.

Важливо! Сім'я Віри Гирич потребує допомоги. Реквізити – 4149 4993 9016 8050 Богдан Ігорьович Гирич (син загиблої).

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Що відомо про загибель Віри Гирич