Відповідну інформацію оприлюднили у Time у день вбивства журналіста. Трагедія трапилась 13 березня у Ірпені, що під Києвом.

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Вбитий окупантами журналіст працював на Time

Головний редактор та гендиректор Time Едвард Фельсенталь заявив, що вони спустошені втратою Рено Брента.

У виданні розповіли, що Рено Брент був режисером та журналістом, якого відзначили багатьма нагородами.

Він знімав найважчі історії по всьому світу, часто зі своїм братом Крейгом Рено.

Останніми тижнями Брент перебував у регіоні, працюючи над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців. Наші серця з усіма близькими Брента,

– заявило видання.

У Time також відзначили, що важливо, щоб журналісти мали змогу безпечно висвітлювати вторгнення Росії в Україну та гуманітарну кризу.

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