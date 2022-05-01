Байден вспомнил о гибели журналистки и продюссера Радио Свобода Веры Гирич, передает 24 канал. Кроме этого, перед заявлением он упомянул об убийстве американского журналиста Брента Рено, которому оккупанты попали в шею, и о ракетной атаке на киевскую телебашню.

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"Одну журналистку из Радио Свобода убили всего несколько дней назад. Так много из вас рассказывают истории, делают фотографии и видео того, что происходит в Украине, чистую правду – показывают разрушения и военные преступления", – сказал президент.

Он добавил, что в войне России против Украины мир знает о храбрости украинцев благодаря смелости американских репортеров и их коллег по всему миру.

Важно! Семья Веры Гирич нуждается в помощи. Реквизиты – 4149 4993 9016 8050 Богдан Игоревич Гирич (сын погибшей).

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Что известно о гибели Веры Гирич