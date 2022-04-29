Йозвяк написал, что Вера Гирич также помогала иностранным журналистам. Речь идет о коллегах из Афганистана и Беларуси.

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Европейский журналист о деятельности Веры Ги рич

Согласно сообщению брюссельского корреспондента, Гирич помогала этим людям найти в Киеве безопасную гавань, поскольку угроза от Талибана и Лукашенко стали в разы реальнее в последние несколько лет.

Это жестокий мир,
– добавил Рикард Йозвяк.

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