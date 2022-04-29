Йозвяк написал, что Вера Гирич также помогала иностранным журналистам. Речь идет о коллегах из Афганистана и Беларуси.

Стоит внимания В Киеве возобновило работу посольство Нидерландов, – глава МИД

Европейский журналист о деятельности Веры Ги рич

Согласно сообщению брюссельского корреспондента, Гирич помогала этим людям найти в Киеве безопасную гавань, поскольку угроза от Талибана и Лукашенко стали в разы реальнее в последние несколько лет.

Это жестокий мир,

– добавил Рикард Йозвяк.

Что известно о смерти журналистки:

Вера Гирич погибла в результате ракетного удара в Киеве. В ее дом попала ракета.

Тело журналистки обнаружили 29 апреля.

Напомним, враг запустил 5 ракет по украинской столице вечером 28 апреля. Две из них попали в Шевченковский район, одна – в многоэтажку.

вечером 28 апреля. Две из них попали в Шевченковский район, одна – в многоэтажку. Примечательно, что в этот день в Киеве был генсек ООН.

На тему – в Киеве погибла журналистка "Радио Свобода": смотреть видео