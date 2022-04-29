Йозвяк написав, що Віра Гирич також допомагала іноземним журналістам. Йдеться про колег з Афганістану та Білорусі.

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Європейський журналіст про діяльність Віри Ги рич

Згідно з дописом брюссельського кореспондента, Гирич допомагала цим людям знайти у Києві безпечну гавань, оскільки загроза від Талібану та Лукашенка стали в рази реальнішими протягом останніх кількох років.

Це жорстокий світ,

– додав Рікард Йозвяк.

Що відомо про смерть журналістки:

Віра Гирич загинула у результаті ракетного удару у Києві. У її будинок потрапила ракета.

Тіло журналістки знайшли 29 квітня.

Нагадаємо, ворог запустив 5 ракет по українській столиці ввечері 28 квітня. Дві з них влучили у Шевченківський район, одна – у багатоповерхівку.

ввечері 28 квітня. Дві з них влучили у Шевченківський район, одна – у багатоповерхівку. Примітно, що у цей день у Києві був генсек ООН.

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