Йозвяк написав, що Віра Гирич також допомагала іноземним журналістам. Йдеться про колег з Афганістану та Білорусі.

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Європейський журналіст про діяльність Віри Ги рич

Згідно з дописом брюссельського кореспондента, Гирич допомагала цим людям знайти у Києві безпечну гавань, оскільки загроза від Талібану та Лукашенка стали в рази реальнішими протягом останніх кількох років.

Це жорстокий світ,
– додав Рікард Йозвяк.

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