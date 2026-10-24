"Основал туристический клуб и защищал Украину": на войне погиб известный спелеолог Борис Гора"

О гибели 23 октября сообщила в Facebook дочь воина Алина Ярмакова. Она написала, что родственники ждут результатов экспертизы, а более подробную информацию о прощании обнародуют позже. Известие о гибели защитника вызвало волну соболезнований среди его друзей, коллег и сослуживцев.

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Чем запомнился Борис Гора?

Борис Гора родился 10 марта 1969 года в Тернополе. В 1990-х годах при скаутской организации "Пласт" он основал туристический клуб "Кристалл", где обучал молодежь, организовывал соревнования и походы в горы.

Впоследствии мужчина поселился в селе Залесье Чортковского района, что расположенно недалеко от пещеры Млинки. Там он обустроил спелеобазу, работал гидом, организовывал сплавы по Днестру и выступал в защиту экологии реки.

Борис Гора / Фото из сети

Помимо путешествий, мужчина занимался волонтерством, заботился о животных и создал в собственном доме мини-музей с подарками от туристов.

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Военный и путешественник Андрей Мельничук вспомнил вклад Бориса Горы в развитие туристического движения Тернопольщины в 1990-х годах. По его словам, Гора подготовил сотни инструкторов, был опытным методистом и последовательно придерживался патриотических взглядов.

"Борис Гора стал лидером туристического движения Тернопольщины в голодные 90-е. Борис занимал патриотическую позицию, когда это было совершенно не в моде. Он сделал из этого свой стиль. Хорошо, когда детство и такие люди остаются позади. Плохо, что позади уже наше поколение. Борис погиб на войне. Честь! Вечная память", – написал Андрей Мельничук.

После начала полномасштабного вторжения Борис Гора встал на защиту Украины от российских оккупантов.

Напомним, что 24 октября также сообщили о смерти ветерана и парамедика батальона "Госпитальеры" Елены Шарговской, известной под позывным "Джейн". Она спасала жизни украинских военных на самых опасных участках фронта.